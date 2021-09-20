В Ленобласти COVID подхватили еще 211 человек

Раньше предполагалось, что коронавирус опасен только для пожилых. Фото: pixabay.com

Раньше предполагалось, что коронавирус опасен только для пожилых. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 211 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 66 889 случаев ковида. При этом выздоровели 51 601 пациент, в том числе 84 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 444.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 137 случаев. Лидером стала Москва — 2 469 случая. На третьем месте Московская область — 1 098.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что оценена возможность проникновения в Россию нового штамма коронавируса «мю».