В результате стрельбы в Пермском университете погибло 8 человек

В университете Перми произошла стрельба. Убито 8 человек. Фото: pixabay

В университете Перми произошла стрельба. Убито 8 человек. Фото: pixabay

Студент, находившийся в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Скончались 8 человек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно имеющимся данным, в понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу. Погибли 8 человек, еще несколько пострадало. В настоящий момент информация о погибших и раненых уточняется.

Личность стрелка установлена. При задержании, нападавший оказал сопротивление. В связи с этим был ранен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пермском университете стрельба. Студенты и преподаватели закрылись в аудиториях.