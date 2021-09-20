Вход в метро на канале Грибоедова ограничат в час пик

Петербуржцам грозит застрять в час пик в метро — попасть на станцию «Невский проспект» со стороны канала Грибоедова по рабочим дням с 21 по 25 сентября можно будет только в ограниченном режиме.

По сообщению пресс-службы Петербургского метрополитена, изменен режим работы вестибюля 2 станции. Ограничение на синей линии будет напрямую зависеть от продолжительности ремонта эскалатора и загруженности метро. Вход в вестибюль будет ограничен в самое неудобное время, когда люди возвращаются с работы — с 18:30 до 19:30.

Петербургский метрополитен настоятельно рекомендует планировать свои маршруты заранее и внимательно ознакомиться с информацией по ремонту эскалатора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербургская ГАТИ выдала разрешение на проведение работ по капитальному ремонту вестибюля станции метро «Владимирская».