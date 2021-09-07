Вестибюль станции метро «Владимирская» капитально отремонтируют

Петербургская ГАТИ выдала разрешение на проведение работ по капитальному ремонту вестибюля станции метро «Владимирская».

Об этом 7 сентября информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции. ГАТИ выдала ордер на установку и размещение временных заграждений в месте производства работ, в том числе строительных лесов. Проводить работы разрешается с сегодняшнего дня по 30 апреля следующего года.

Капитальный ремонт собираются проводить в здании объекта культурного наследия — станции городской подземки «Владимирская», расположенной на Большой Московской улице, дом 2/1.

Разрешение выдали для ОАО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вестибюль станции «Технологический институт-1» не откроют вовремя.