За неделю ККИ пресек незаконную торговлю арбузами на 62 точках

Комитет по контролю за имуществом Петербурга и Центр повышения эффективности использования госимущества за неделю освободили в Петербурге 62 точки, где велась незаконная продажа арбузов.

Торговое оборудование с этих точек забрали на склад временного хранения, сами киоски разобрали, против нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Торгующие не по закону граждане покинули свои торговые места на улицах Кораблестроителей и Маршала Захарова, Ленинском, Витебском и Гражданском проспектах, на Курляндской улице, проспектах Тореза, Сизова, Культуры, Героев, Патриотов и Науки.

Целую неделю во многих районах города ККИ при поддержке подведомственного Центра повышения эффективности использования госимущества ведет ежедневные проверки ларьков и торговых точек с арбузами и дынями. На настоящий момент по результатам проверки освобождены точки в Калининском, Кировском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Московском, Выборгском, Фрунзенском и Невском районах Санкт-Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом предупреждает, что в большинстве случаев на незаконных точках продажи покупатель лишен гарантии качества и безопасности. Каждый год продажа дынь и арбузов осуществляется на легальных точках, предоставленных предпринимателями по договорам. Приобретать товар там будет намного безопаснее. Каждодневные проверки несанкционированных точек торговли продолжаются.

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