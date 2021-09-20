Петербуржцев предупредили о прохладе в пригородах во вторник

Петербуржцам рассказали о погоде во вторник. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Петербуржцам рассказали о погоде во вторник. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Жители Северной столицы, походе, уже и не рассчитывают на потепление. В пригороде температура все чаще опускается до 0 градусов.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что во вторник в городе, как и ранее, будет переменная облачность. Осадки, если и выпадут, то будут несущественными.

Ветер обещают восточный и северо-восточный умеренный.

В темное время суток температура воздуха составит +3…+5 градусов. В пригородах градусники покажут 0°. Днем будет потеплее. Термометры покажут +8…+10 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет немного снижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник температура в Петербурге опустится до 0 градусов.