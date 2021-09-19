В понедельник температура в Петербурге опустится до 0°

В понедельник температура в Петербурге опустится до 0°
Погода будет облачной в понедельник в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам в начале новой недели следует утеплиться. Первый осенний месяц не радует жаркой погодой и 20 сентября, в понедельник, местами температура может опуститься до 0 градусов.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе вновь будет переменная облачность, однако дождей не обещают.

Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.

В темное время суток температура воздуха составит +3…+5 градусов. Местами градусники покажут 0°. Днем будет гораздо теплее. Термометры покажут +9…+11 градусов.

Атмосферное давление меняться почти не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждет прохладное воскресенье без дождей.

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