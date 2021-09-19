Петербуржцев ждет прохладное воскресенье без дождей

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет циклон, идущий с юго-запада, и гребень антициклона с северо-востока. Их противоборство практически гарантирует облачную погоду с нечастыми прояснениями.

Кроме кратковременных дождей поднимется сильный, порывистый ветер. Он будет северо-западным, его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду. Но это не предел. Есть вероятность порывов до 16-21 метров в секунду.

Градусники петербуржцев днем покажут +9…+11°, а в Ленинградской области +7…+12°. Ветер в городе будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Также атмосферное изменится мало и составит 770 мм рт. ст., что сильно выше нормы.

Температурный фон все также ниже нормы.