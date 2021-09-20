Петербуржец, матерившийся и показывавший неприличный жест, заплатит за нравственные страдания

Петербуржец, матерившийся и показывавший неприличный жест, заплатит за нравственные страдания
Мужчина не признал свою вину. Фото: pixabay

Потерпевшая сторона получит 30 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 сентября, с любителя бранных слов взыскали 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Деньги получит женщина, которая услышала в свой адрес много неприятный слов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 15 августа 2020 года в Сестрорецке. Между малознакомыми людьми произошел конфликт: мужчина начал словесную перепалку с женщиной и ее супругом в присутствии несовершеннолетних детей. Агрессор не скупился на бранные слова, чем унизил честь и достоинство собравшихся. Женщина оценили нравственные страдания в 100 тысяч рублей, но получит лишь 30 тысяч.

Сам мужчина уверяет, что пострадавшая сама виновата, так как первая начала конфликт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала года рыбаков-нарушителей оштрафовали больше чем на полмиллиона.

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