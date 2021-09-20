Полиция разберется, почему взрывали пиротехнику на территории Красного Треугольника

Полиция разберется, почему взрывали пиротехнику на территории Красного Треугольника
"Красный треугольник" несколько раз горел. Фото: группа "ДТП и ЧП.СПБ"

По предварительным данным, это могло произойти во время съемок фильма или ролика.

В Санкт-Петербурге разбираются, при каких обстоятельствах взрывали пиротехнику на территории объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Соответствующий ролик был размещен в социальных сетях и вызвал массу вопросов. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили на сайте КГИОП.

«В деянии неустановленного лица (лиц) усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 1 статьи 243 УК РФ»,

— рассказывают в ведомстве.

КГИОП уже направил заявление в полицию и ждет результатов проверки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании. Огонь охватил 20 квадратных метров. С огнем боролись 20 человек личного состава от МЧС и четыре специальные машины.

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