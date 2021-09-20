На Белоострове горел дом: его потушили за полтора часа

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Курортном районе сегодня, 20 сентября, произошел пожар, в результате которого сгорел каркасно-щитовой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Солнечная. Там вспыхнул дом размером 6х8 метров. На место приехали две единицы техники и 10 человек личного состава. На ликвидацию огня потребовалось полтора часа. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном у «Форда» лопнуло колесо: машина перевернулась. Машина превратилась в груду металла – водитель, скорее всего, пострадал.