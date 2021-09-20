На Белоострове горел дом: его потушили за полтора часа

На Белоострове горел дом: его потушили за полтора часа
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Курортном районе сегодня, 20 сентября, произошел пожар, в результате которого сгорел каркасно-щитовой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Солнечная. Там вспыхнул дом размером 6х8 метров. На место приехали две единицы техники и 10 человек личного состава. На ликвидацию огня потребовалось полтора часа. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном у «Форда» лопнуло колесо: машина перевернулась. Машина превратилась в груду металла – водитель, скорее всего, пострадал.

курортный район мчс новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Белоострове горел дом: его потушили за полтора часа
За неделю ККИ пресек незаконную торговлю арбузами на 62 точках
На Дальневосточном у «Форда» лопнуло колесо: машина перевернулась
Ночью -2, днем +11: синоптики заявили о переменчивой погоде в Ленобласти
Полиция разберется, почему взрывали пиротехнику на территории Красного ...
Члены ГИК Петербурга объяснили, почему итоги выборов до сих пор не обнародованы
Петербуржец, матерившийся и показывавший неприличный жест, заплатит за ...
В Ленобласти COVID подхватили еще 211 человек