Скончался герой фильма «Служебный роман» Игорь Бучко

Умер актер Игорь Бучко, которого знал зритель по фильмам «Служебный роман», «Вечный зов».

Об этом 20 сентября сообщает Пятый канал.

По информации канала, Бучко последние годы был затворником. Актер почти не выходил из дома. Соседи советской звезды думали, что артист имел душевные проблемы.

По словам одной соседки актера, поведение пожилого мужчины было «своеобразным». Возраст был почтенный — более 80 лет. Его супруга чаще всего была на даче, а за Бучко присматривали родственники жены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев умер в возрасте 76 лет. Актер сыграл свыше 100 ролей. Зритель видел Иргашева и в советских фильмах, и в современных сериалах, таких как: «Склифосовский», «Нюхач».