В Пермь вылетел самолет и вертолет: на борту медики и спецоборудование

В Пермь отправили самолет Ил-76 и вертолет Ми-8, чтобы оказать пострадавшим, в результате стрельбы в Пермском университете помощь.

Как сообщает МЧС России 20 сентября, на бортах воздушных суден находятся медработники и необходимое спецоборудование.

И вертолет, и самолет оборудованы медицинскими модулями. Это сделано на случай санитарной эвакуации.

На месте случившегося продолжают работать психологи МЧС России.

Напоминаем, что стрельбу в понедельник, 20 сентября, устроил 18-летний студент. По его вине погибли 24 человека. При задержании парень вел себя агрессивно, оказывал сопротивление. Он остался жив, но получил ранения. Ему оказывается помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу.