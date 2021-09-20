В Пермь вылетел самолет и вертолет: на борту медики и спецоборудование

В Пермь вылетел самолет и вертолет: на борту медики и спецоборудование
На месте преступления найдено большое количество гильз. Фото: СК РФ

В Пермь отправили самолет Ил-76 и вертолет Ми-8, чтобы оказать пострадавшим, в результате стрельбы в Пермском университете помощь.

Как сообщает МЧС России 20 сентября, на бортах воздушных суден находятся медработники и необходимое спецоборудование.

И вертолет, и самолет оборудованы медицинскими модулями. Это сделано на случай санитарной эвакуации.

На месте случившегося продолжают работать психологи МЧС России.

Напоминаем, что стрельбу в понедельник, 20 сентября, устроил 18-летний студент. По его вине погибли 24 человека. При задержании парень вел себя агрессивно, оказывал сопротивление. Он остался жив, но получил ранения. Ему оказывается помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу.

вертолет мчс Пермский государственный национальный исследовательский университет происшествие самолет стрельба


 

Новости партнеров
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Ливни в Санкт-Петербурге сменит резкое похолодание
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти обнаружили останки людей: кажется, времен ВОВ
В Пермь вылетел самолет и вертолет: на борту медики и спецоборудование
Буйного водителя соцтакси, избившего двух женщин, отправили в СИЗО
Скончался герой фильма «Служебный роман» Игорь Бучко
В Петербурге задержали водителя «Кадиллака», который сбил детей ...
Карпин все-таки вызвал Дзюбу в сборную: известен состав команды
В Петербурге выявлено еще 1 137 случаев заражения COVID
СК показал кадры с пермского вуза, где студент устроил стрельбу