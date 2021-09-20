Путин продлил специальные экономические меры в ответ на антироссийские санкции

Ограничения будут действовать до декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому специальные экономические меры, введенные в ответ на санкции ряда стран против России, будут продлены на 2022 год. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»,

— говорится в документе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заявил: Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2». Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.