Медведев: Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2»

Медведев: Россия не боится санкций из-за &#171;Северного потока — 2&#187;
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода «Северный поток — 2″. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года», — сказал он изданию DW в ответ на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину.

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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