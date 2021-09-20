В Петербурге заблокировали сайты, на которых продавали снюс

В Петербурге заблокировали сайты, на которых продавали снюс
Сайты будут заблокированы. Фото: Pixabay

Всего за месяц суды города признали запрещенными более сотни подобных сайтов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 сентября, заблокируют несколько сайтов, на которых продавали снюс. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что на сайтах размещали информацию, запрещенной для распространения на территории России. Пользователям предлагали приобрести жевательный табак дистанционным способом. Посетить сайт мог любой желающий – без каких-либо ограничения и предупреждений.

Отмечается, что с 20 августа 2021 года суды Петербурга заблокировали более сотни подобных сайтов: на них торговали снюсом и закисью азота.

«Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается»,

— говорят решения судов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России заблокировали еще шесть VPN-сервисов.

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