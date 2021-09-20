Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Ленобласти

Гатчинская прокуратура организовала проверку после падения ребенка из окна пятиэтажного дома в Ленинградской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в Гатчинском районе, ребенок получил травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. В частности, будет проведена проверка работы местных органов профилактики.

Также в городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки по материалу КУСП, зарегистрированному в УМВД России по Гатчинскому району.

Устанавливается причастность третьих лиц к травмированию несовершеннолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. По результатам проверки городской надзорный орган даст оценку надлежащего исполнения родительских обязанностей и работы органов системы профилактики.