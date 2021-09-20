Стало известно о состоянии девяти пострадавших при стрельбе в Перми

Стало известно о состоянии девяти пострадавших при стрельбе в Перми
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о состоянии 20 человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Перми. По его словам, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Всем им оказывается медицинская помощь. После стабилизации состояния пациентов планируется поднять борты МЧС, перевозка пациентов, возможно, произойдет завтра утром.

«Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения», — приводит его словам ТАСС.

Напомним, 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.

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