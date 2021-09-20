На перекрестке Луначарского и Светлановского не смогли разъехаться две легковушки

В ночь на 21 сентября на перекрестке Луначарского и Светлановского проспекта с участием автомобиля курьерской службы доставки интернет-магазина «OZON» и такси.

По словам очевидцев, авария произошла почти на ровном месте. Свидетели произошедшего отмечают, что в такси есть пострадавшие.

«На перекрестке Луначарского и Светлановского пр. в 23-54 практически на ровном месте столкнулись Озон и Я-такси. Светофор работает, машин мало. Скорой и ДПС пока нет. В машине Я-такси кто-то пострадал…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия.