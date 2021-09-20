На Дачном проспекте столкнулись три машины

На Дачном проспекте столкнулись три машины
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 20 сентября на Дачном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

«На Дачном от КАД к бульвару Новаторов паровозик из трех машинок добавляет шарма в и без того замечательную традиционную вечернюю пробку. А метров за двести до них в левом ряду скучает аварийный внедорожник», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга «Кадиллак» сбил подростков и скрылся с места происшествия.

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