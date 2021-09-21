Назван универсальный способе лечения гипотонии

По ее словам, для нормализации давления остаточно «залпом выпить два стакана воды». Фото: pixabay.com

По ее словам, для нормализации давления остаточно «залпом выпить два стакана воды». Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала об универсальном способе лечения пониженного давления крови.

Она отметила, что давление можно поднять не только с помощью кофе, но и в целом количеством жидкости, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, для нормализации давления достаточно «залпом выпить два стакана воды».

При повышении давления помочь могут мочегонные препараты. Врача порекомендовала принять 50 мл крепкого настоя брусники и полежать 15 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты из Великобритании рассказали, что силовые тренировки способствуют снижению повышенного артериального давления. Медики порекомендовали выполнять низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения в течение 12 минут.