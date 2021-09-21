Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник, 21 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.
Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.
Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.
Накануне в Пулково задержали внутренние рейсы. Всего с вылетом опоздали пять самолетов.
Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Симферополя, Москвы и Сочи. С вылетом задержался я рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако вылет сдвинули на 13:25.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.