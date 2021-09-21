От коронавируса скончались 42 петербуржца за сутки

От коронавируса скончались 42 петербуржца за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 42 случая.

Об этом стало известно во вторник, 21 сентября. С начала пандемии коронавирус унес жизни 21 364 человека. В России подтверждено новых 812 смертей от COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в стране — 199 808 заболевших. Петербург занимает второе место по числу умерших за сутки среди регионов.

За последние сутки также медики обнаружили 1 060 новых случаев заболевания вирусом. Общее число зараженных достигло 604 595 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 229 млн 415 тыс. 890 человек.

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