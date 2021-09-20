Стало известно, сколько человек в мире заражены COVID-19

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 229 млн 415 тыс. 890 человек.

По данным SCMP на понедельник, 20 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 707 тыс. 872 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 902 тыс. 45 человек, на втором месте Индия — 33 млн 483 тыс. 170, затем идет Бразилия 21 млн 239 тыс. 783 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 294 тыс. 672 человека, умер 198 тыс. 996 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в колониях за время пандемии от коронавируса умерли шесть человек.