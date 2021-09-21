В Ленобласти COVID подхватили еще 215 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 215 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 67 104 случая ковида. При этом выздоровели 51 688 пациентов, в том числе 87 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 447.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1 060 случаев. Лидером стала Москва — 1 926 случаев. На втором месте Московская область — 1 101.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленобласти запретили посещение больниц. Посетить медучреждения сможет лишь один из близких родственников пациента.