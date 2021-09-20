В Ленобласти запретили навещать пациентов больниц

В Ленобласти запретили навещать пациентов больниц
Встречи будут организовать преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленобласти запретили посещение больниц. Соответствующий документ подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Посетить медучреждения сможет лишь один из близких родственников пациента. При этом ему необходимо представить документ об отрицательном тесте на ковид, справку о заболевании в течение последних шести месяцев или сертификат о прививках от ковида. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому в 13 больницах региона модернизируют системы кислородоснабжения стационаров. Также для медучреждений приобретут концентратораты кислорода и газификаторы.

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