К полыхающей детской коляске на Тамбасова приезжали спасатели и реанимация

К полыхающей детской коляске на Тамбасова приезжали спасатели и реанимация
Коляска загорелась в подъезде. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Ночью в жилом доме на улице Тамбасова загорелся подъезд. К месту происшествия приезжали спасатели, скорая помощь и машина реанимации.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 21 сентября, в доме № 27 корпус 1.Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП СПб» соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, в припаркованную в доме детскую коляску кинули непотушенную сигарету. На вызов прибыли две пожарные машины, скорая и реанимация.

Возгорание в тамбуре на площади двух квадратных метра было ликвидировано. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверых спасли из пожара на Малой Балканской.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб спасатели


 

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К полыхающей детской коляске на Тамбасова приезжали спасатели и реанимация
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