К полыхающей детской коляске на Тамбасова приезжали спасатели и реанимация

Ночью в жилом доме на улице Тамбасова загорелся подъезд. К месту происшествия приезжали спасатели, скорая помощь и машина реанимации.
Возгорание случилось в ночь на вторник, 21 сентября, в доме № 27 корпус 1.Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП СПб» соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, в припаркованную в доме детскую коляску кинули непотушенную сигарету. На вызов прибыли две пожарные машины, скорая и реанимация.
Возгорание в тамбуре на площади двух квадратных метра было ликвидировано. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверых спасли из пожара на Малой Балканской.