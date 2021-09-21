Полыхающую баню в Красносельском районе тушили 12 спасателей

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Более 10 спасателей тушили баню.

Возгорание случилось во вторник, 21 сентября, по адресу: Красносельский район, Торики, улица Песочная, дом 4. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:41. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие спасатели выяснили, что огонь разгорелся в бане размером 7х8 метров.

В 6:58 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к полыхающей детской коляске на Тамбасова приезжали спасатели и реанимация.