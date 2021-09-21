Пешеход лежит на дороге после ДТП на перекрестке Репищева и Парашютной

ДТП с пешеходом на Репищева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом на Репищева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке улицы Репищева и Парашютной улицы произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, мужчина жив, но продолжает лежать на проезжей части.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 21 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Свидетели аварии рассказали, что пострадавший живой, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас на перекрестке ждут приезд ГАИ и скорой помощи.

Обстоятельства происшествия на данный момент не выяснены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Каменноостровском иномарка вылетела на тротуар, сбив пешеходов.