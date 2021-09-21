Во Всеволожске нашли сильно обгоревший труп: возраст не определить

Во Всеволожске нашли сильно обгоревший труп: возраст не определить
Пожар произошел на Межевой улице. Фото: "Яндекс.карты"

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар, который унес жизнь одного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, в 09:30, по номеру «112» обратился гражданин, сообщивший о пожаре. Он заявил, что огонь охватил квартиру в городе Всеволожск по Межевой улице в доме №15.

Буквально в течение 15 минут правоохранительные органы были на месте случившегося. Оказалось, что пока тушили двухкомнатную квартиру, обнаружили в сильно обгоревшем состоянии труп неизвестного мужчины. Тело так сильно изуродовал огонь, что возраст определить не представлялось возможным.

Квартира, в которой произошло возгорание принадлежит 47-летней женщине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения загорелся выставленный на лестничную клетку диван.

Всеволожск ленобласть обнаружение трупа пожар


 

Новости партнеров
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Петербуржцев морально готовят к новым правилам градозащиты: изменить их могут после выборов
Петербуржцев морально готовят к новым правилам градозащиты: изменить их могут после выборов
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожске нашли сильно обгоревший труп: возраст не определить
Пешеход лежит на дороге после ДТП на перекрестке Репищева и Парашютной
Пьяный водитель «Скании» устроил ДТП и перекрыл федеральную трассу
В Петербурге 10-летний мальчик домогался 8-летнего ребенка в бассейне
Житель Тихвина обнаружил в квартире труп несовершеннолетнего пасынка
В Невском районе мужчина обстрелял «ГАЗель» и скрылся на ...
Пьяный мужчина ограбил мать на Бухарестской, угрожая расправой
У петербуржца вынесли из квартиры 10,5 млн рублей и 5,5 тыс. евро