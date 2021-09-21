Во Всеволожске нашли сильно обгоревший труп: возраст не определить

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар, который унес жизнь одного мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, в 09:30, по номеру «112» обратился гражданин, сообщивший о пожаре. Он заявил, что огонь охватил квартиру в городе Всеволожск по Межевой улице в доме №15.

Буквально в течение 15 минут правоохранительные органы были на месте случившегося. Оказалось, что пока тушили двухкомнатную квартиру, обнаружили в сильно обгоревшем состоянии труп неизвестного мужчины. Тело так сильно изуродовал огонь, что возраст определить не представлялось возможным.

Квартира, в которой произошло возгорание принадлежит 47-летней женщине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Народного Ополчения загорелся выставленный на лестничную клетку диван.