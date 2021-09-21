В Ленобласти мать девочки обвинила мужчину в половом сношении с ее дочерью

В Тихвинском районе 36-летняя женщина заявила в полицию о том, что 31-летний мужчина в прошлом году совершал половые акты с ее 16-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, в Ленинградской области, женщина, работающая менеджером по работе с клиентами, сообщила полиции о том, что в конце августа прошлого года по сентябрь 2021 года 31-летний неработающий мужчина в Тихвине по обоюдному согласию совершал половые акты с её несовершеннолетней дочерью. На тот момент девочке было только 15 лет.

В этот же день гражданин был задержан и доставлен в полицию. Мужчину опросили и отпустили под обязательство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней.