Выпавшего из окна первокурсника госпитализировали в Гатчине

Выпавшего из окна первокурсника госпитализировали в Гатчине
Студент выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Гатчинском районе Ленобласти несовершеннолетний житель выпал из окна. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 20 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в городе Гатчине в одном из домов на улице Красных Военлетов 16-летний студент колледжа выпал из окна пятого этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители выяснили, что первокурсник находился в своей комнате и при неустановленных обстоятельствах выпал из окна. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Семья мальчика значится благополучной. На учете по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная школьница попала в больницу после падения из окна в Ленобласти.

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