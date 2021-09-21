Иномарке разворошило фару в ДТП на улице Бутлерова

Иномарке разворошило фару в ДТП на улице Бутлерова
ДТП на Бутлерова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Передняя часть транспорта оказалась раскурочена.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 21 сентября, у дома №9 на улице Бутлерова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария с участием автомобиля марки «Киа» произошло возле выезда из жилого комплекса «Академ парк».

На кадрах видно, что у красной машины сильно разбита передняя часть в районе фары. Обломки автомобиля валяются на дороге. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход лежит на дороге после ДТП на перекрестке Репищева и Парашютной.

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