Иномарке разворошило фару в ДТП на улице Бутлерова

ДТП на Бутлерова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Бутлерова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Передняя часть транспорта оказалась раскурочена.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 21 сентября, у дома №9 на улице Бутлерова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария с участием автомобиля марки «Киа» произошло возле выезда из жилого комплекса «Академ парк».

На кадрах видно, что у красной машины сильно разбита передняя часть в районе фары. Обломки автомобиля валяются на дороге. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход лежит на дороге после ДТП на перекрестке Репищева и Парашютной.