В душевой «Крестов» арестант задушил полотенцем сокамерника-инвалида

В Петербурге в изоляторе «Кресты» арестованный мужчина убил в душевой своего сокамерника.

Как сообщает «Фонтанка» 21 сентября, Следственный комитет начал проверку после случившегося в изоляторе в Колпино.

Оказалось, что смерть арестанта-инвалида наступила после обеда в СИЗО № 1 19 сентября.

По неподтвержденным данным, оба невольника зашли в душ, однако живым вышел только 47-летний Денис Зиноватный, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство отца и сына у гостиницы «Пулковская» в апреле этого года.

Мужчину-инвалида находился в изоляторе по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии поймали подозреваемого в убийстве мужчины у гостиницы «Пулковская».