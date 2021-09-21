Дочь спикера ЗакСа Мария Лыбанева решила стать Макаровой

Дочь спикера ЗакСа Мария Лыбанева решила стать Макаровой
Марина Лыбанева может сменить фамилию. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга

Марина Лыбанева, дочь спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, может попасть в местный парламент. По предварительным данным, родственница главы петербургского ЗакСа идет с большим отрывом по выборам по своему округу. Кроме того, она решила взять фамилию отца.

О намерении Марины Лыбаневой сменить фамилию стало известно во вторник, 21 сентября. Как сообщила пресс-служба ЗакСа, утром она подала соответствующее заявление в петроградский районный ЗАГС.

На данный момент Лыбанева лидирует на выборах в ЗакС по 3-му избирательному округу. На втором месте оказался представитель от «Справедливой России — За правду!» Игорь Королев.

Вячеслав Макаров же должен стать депутатом Госдумы — он входит в первую пятерку списка партии по городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов.

вячеслав макаров ЗакС лыбанева


 

Новости партнеров
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь спикера ЗакСа Мария Лыбанева решила стать Макаровой
МЧС показало видео с севшим во Внуково самолетом с расстрелянными ...
Идеальный ребенок: что известно о 18-летнем стрелке из Перми, убившем 6 человек
Ученые поняли, почему погибли библейские города
В Ленобласти COVID подхватили еще 215 человек
Создан детектор, который может ловить волны от первичных черных дыр
Спецборт МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву
Ковид и дискриминация. Почему общество ополчилось на пожилых