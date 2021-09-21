Дочь спикера ЗакСа Мария Лыбанева решила стать Макаровой

Марина Лыбанева, дочь спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, может попасть в местный парламент. По предварительным данным, родственница главы петербургского ЗакСа идет с большим отрывом по выборам по своему округу. Кроме того, она решила взять фамилию отца.

О намерении Марины Лыбаневой сменить фамилию стало известно во вторник, 21 сентября. Как сообщила пресс-служба ЗакСа, утром она подала соответствующее заявление в петроградский районный ЗАГС.

На данный момент Лыбанева лидирует на выборах в ЗакС по 3-му избирательному округу. На втором месте оказался представитель от «Справедливой России — За правду!» Игорь Королев.

Вячеслав Макаров же должен стать депутатом Госдумы — он входит в первую пятерку списка партии по городу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов.