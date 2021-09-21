Суд огласит первый приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне» 30 сентября

Сейчас на месте "Зимней вишни" разбит сквер в память о трагедии. Фото: скриншот ВКонтакте/ ТЦ Зимняя вишня

Сейчас на месте "Зимней вишни" разбит сквер в память о трагедии. Фото: скриншот ВКонтакте/ ТЦ Зимняя вишня

На следующей неделе, 30 сентября, в Ленинском районном суде города Кемерово начинит оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия произошла в марте 2018 года, в огне погибли 60 человек, среди которых 37 детей.

Заседание состоится 30 сентября в 10:00 по московскому времени в здании Ленинского районного суда — это помещение было выбрано, поскольку там может поместиться большое количество слушателей. Там же проходили первые заседания по делу «Зимней вишни» в 2019 году, передает ТАСС.

В последний день сентября перед судом предстанут восемь человек — руководство «Зимней вишни», пожарные, охранник и представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Для гендиректора фирмы-владелицы ТРЦ Юлии Богдановой государственное обвинение запрашивает самое суровое наказание — 14,5 лет заключения.

При этом адвокаты обвиняемых настаивают на их оправданных ввиду отсутствия состава преступления в действиях подзащитных. Частично признал вину и попросил о справедливом наказании только Игорь Полозиненко — глава компании «Системный интегратор», обслуживавший системы противопожарной безопасности в «Зимней вишне».

Напомним, что в общей сложности с 2018 года, когда произошел пожар, в суды поступили уголовные дела в отношении 15 человек — они остаются в статусе подозреваемых и обвиняемых по сей день. Среди них, к примеру, бывший начальник кузбасского управления МЧС Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора региона Танзиль Комков, а также бывший генеральный директор «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, которого недавно задержали в Польше и экстрадировали.

Следствием заведены уголовные дела по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности), 293 (халатность), 291 (дача взятки) и 290 (получение взятки) УК РФ.