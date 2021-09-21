В Петербурге за 150 млрд рублей построят три станции метро

В Петербурге за 150 млрд рублей построят три станции метро
Строительство станций метро. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

До конца 2024 года на развитие подземки выделят крупную сумму.

Власти Санкт-Петербурга показали проект бюджета на будущие три года. Из него стало известно, что до 2024 года на строительство трех станций метро готовы выделить 150 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов.

Политик отметил, что о необходимости выделения такой крупной суммы — это «заявленная потребность коллег». Заявка на выделение первых 50 миллиардов рублей уже одобрена в первом чтении. Чиновники надеются, что новые станции метро будут построены в срок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вход в метро на канале Грибоедова ограничат в час пик. Петербургский метрополитен настоятельно рекомендует планировать свои маршруты заранее и внимательно ознакомиться с информацией по ремонту эскалатора.

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