Финляндии думает над продлением ограничений на въезд до конца 2021 года

Не исключено, что ограничения снова вернутся. Фото: pixabay.com

Не исключено, что ограничения снова вернутся. Фото: pixabay.com

Такое предложение рассматривается в парламенте.

Правительство Финляндии обдумывает предложение продлить ограничение на въезд в страну до конца 2021 года. Они были введены в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 21 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Парламент уже обдумывает инициативу, решение будет известно чуть позже. В сообщении сказано, что ограничения нужно, чтобы защитить население Финляндии от коронавируса.

«Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря»,

— гласит сообщение.

На данный момент в стране могут попасть дипломаты, студенты финских вузов, а также те, кто едет в Финляндию к родственникам. Въезд разрешён владельцам недвижимости на финской территории и их семьям. Для туристических поездок Финляндия остаётся закрыта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ограничения на въезд в Финляндию могут совсем скоро снять.