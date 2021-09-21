Центр «Фобос»: потепление в Центральной России начнется с 27 сентября

Центр «Фобос»: потепление в Центральной России начнется с 27 сентября
Специалисты обратили внимание на, что хорошая погода сохранится и в начале следующего месяца. Фото: pixabay.com
Жителей центральной части Европейской России ждет потепление.
Облаков в небе будет меньше, и вероятность осадков будет низкой. Влияние антициклона на погоду будет как минимум до конца этого месяца. Об этом сообщается сайте центра «Фобос».
Синоптики отмечают, что в начале недели дневной максимум температуры в столице не достигал даже +7 градусов. Но со следующей недели днем будет до +16 градусов, а ночи будут холодными, от +2 до +7.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 22 сентября, жителей Северной столице ожидает переменная облачность, не обойдется без осадков. Дожди пройдут только ночью, днем существенных осадков не прогнозируется. После полуночи столбик термометра опустится до 3-5 градусов выше нуля, днем потеплеет до +10…+12 градусов.
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