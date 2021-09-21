Центр «Фобос»: потепление в Центральной России начнется с 27 сентября

Облаков в небе будет меньше, и вероятность осадков будет низкой. Влияние антициклона на погоду будет как минимум до конца этого месяца. Об этом сообщается сайте центра «Фобос».

Синоптики отмечают, что в начале недели дневной максимум температуры в столице не достигал даже +7 градусов. Но со следующей недели днем будет до +16 градусов, а ночи будут холодными, от +2 до +7.

Специалисты обратили внимание на, что хорошая погода сохранится и в начале следующего месяца.