В России треть детских площадок признали опасными

В России треть детских площадок признали опасными
В топ-3 вошли Хабаровский край и Республика Адыгея. Фото: pixabay

В России 33% детских и спортплощадок представляют собой настоящую угрозу. Об этом говорит исследование Общероссийского народного фронта.

Активисты проверили площадки по всей стране, и отметили, что самые частые проблемы — это сломанные скамейки, сгнившие металлические элементы, отсутствие ограждений, сломанные качели, мусор и упавшие деревья. Об этом сообщает ОНФ

Лидером этого рейтинга стала Брянская область. В топ-3 вошли Хабаровский край и Республика Адыгея.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве в следующем году, в 2022, откроются 11 многофункциональных спортплощадок в разных районах города. По словам градоначальника Петербурга Александра Беглова, за прошлый год открылись две спортплощадки, где есть возможность кататься и скейтерам. Они расположены на Коломяжском проспекте и у моста Бетанкура.

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