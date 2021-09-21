Премьер-министр Великобритании Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратил внимание на то, что он с ответственностью подходит к исполнению отцовских обязанностей и часто меняет подгузники. Фото: Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратил внимание на то, что он с ответственностью подходит к исполнению отцовских обязанностей и часто меняет подгузники. Фото: Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что у него шестеро детей.

Мужчина раскрыл тайну о числе своих детей в эфире американского телевизионного шоу. До этого журналисты поднимали слухи о наличии у него седьмого ребенка. Так по некоторым источникам в 2013 году у него была беременна любовница. Политик же отказывался на публику обсуждать свою личную жизнь, сообщает The Independent.

Премьер обратил внимание на то, что он с ответственностью подходит к исполнению отцовских обязанностей и часто меняет подгузники. Он отмечает, что это большая работа, и она ему нравится. Сейчас Джонсон ждет ребенка от своей третьей жены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон объявила о том, что она беременна вторым ребенком.