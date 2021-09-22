Врач перечислила первые признаки болезни Альцгеймера

Врач перечислила первые признаки болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера проявляется у тех, кто имеет к ней генетическую предрасположенность. Фото: pixabay

Самым первым симптомом, при котором можно выявить болезнь Альцгеймера, является невозможность вспомнить события предыдущего дня. Также человек с огромным трудом усваивает новую информацию. Об этом рассказала врач Марина Кадомская.

Доктор при обнаружении таких признаков советует незамедлительно обратиться к врачу. Болезнь Альцгеймера полностью вылечить нельзя. Основной целью терапии является максимально замедлить эту скорость, отмечает Кадомская. Об этом сообщает телеканал «360».

При этой болезни существуют две группы риска. В первую выходят люди от 65 лет. Если человек мало общается с людьми в этом возрасте, то болезнь может развиваться ещё сильнее.

А во вторую группу риска входят люди после 40 лет. Тогда болезнь Альцгеймера проявляется у тех, кто имеет к ней генетическую предрасположенность, обращает внимание врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необъяснимая тревожность у людей может говорить о болезни Альцгеймера за несколько лет до того, как она проявится.

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