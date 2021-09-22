В аэропорту Пулково в среду задержали два рейса

В аэропорту Пулково в среду задержали два рейса
В Пулково задержали и внутренний, и международный рейс. Фото: Baltphoto

В среду, 22 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда и Ларнаки. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, изначально планировалось, что воздушный транспорт авиакомпании «Уральские авиалинии» до Калининграда поднимется в небо в 06:00, но вылет перенесли на 06:25.

Кроме того, позже положенного отправится воздушное судно компании «Уральские авиалинии» до Ларнаки. Самолет должен был подняться в небо в 06:00, но вылет перенесли на 06:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиры авиакомпании «Северный ветер» 18 часов ожидали вылета из турецкого Даламана в Петербург. Причин, по которым туристам пришлось переждать такую длительную задержку, им не озвучили.

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