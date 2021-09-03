Самолет из Турции вылетел в Петербург почти на сутки позже: причины не называют

Пассажиры авиакомпании «Северный ветер» 18 часов ожидали вылета из турецкого Даламана в Петербург. Причин, по которым туристам пришлось переждать такую длительную задержку, им не озвучили.

Путешественники должны были вылететь из Даламана в восемь вечера среды, но в итоге вылет отложили до двух часов следующего дня. Как рассказывают пассажиры «Фонтанке», переносили рейс постепенно, несколько раз. Причем в первые часы вылет ставили одновременно с другим рейсом, либо оповещали туристов о предполагаемом отправлении за 15 минут — очевидно, что совершить посадку нескольких сотен пассажиров в такие сроки невозможно.

Возмущенные пассажиры просили компенсировать им длительное ожидание и предоставить отель, но представители авиакомпании не пошли на контакт. Туристам заявили, что ехать до отеля около часа, и пробудут они там недолго, поэтому поездка бессмысленна. Впрочем, в итоге часть людей все же отправилась в отель — туда же, отмечают очевидцы, отвезли и сотрудников авиакомпании.

Даже воду путешественникам удалось получить лишь спустя 4 часа ожидания. Из еды за все 18 часов задержки туристам выдали только три бутерброда на человека, так что людям пришлось «брать штурмом» буфет для персонала. Длительное нахождение в аэропорту породило слухи о проблемах с самолетом, что посеяло панику среди пассажиров: вдруг борт действительно сломан?

Туристы не могли получить никакой информации, пока не связались с представителем российского консульства. В итоге за путешественниками прилетел другой самолёт из Антальи. Сейчас петербуржцы уже дома, но подробности происшествия так и не прояснились.

Это не единственная громкая история о попытке россиян вернуться на родину из Турции самолетом «Северного ветра». В те же дни отправление борта из Антальи в Петербург задержалось на 11 часов — вместо восьми утра 2 сентября пассажиры вылетели в 18:30.

В этот раз инцидентом заинтересовались правоохранители: Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила, что проверит соблюдение перевозчиком прав пассажиров, а также установит причины длительной задержки. Между тем, за россиянами в Анталью также прилетел резервный борт — в 18:30 они, наконец, отправились домой.