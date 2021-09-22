Невролог рассказала россиянам о первых признаках болезни Альцгеймера

Невролог рассказала россиянам о первых признаках болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера может проявляться и не только в пожилом возрасте. Фото: pixabay

Врач-невролог Марина Кадомская назвала жителям России первые симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера.

Как сообщает «Телеканал 360», первым признаком является то, что человек не в состоянии вспомнить вчерашний день. Кроме того, у многих граждан эта болезнь начинает проявляется в том, что они тяжело усваивают новый материал.

Врач добавила, что люди, с признаками болезни Альцгеймера могут помнить, что было много лет назад, однако вчерашний день напрочь забывают.

Пациенты, по словам Кадомской, не хотят осознавать проблемы. Однако необходимо незамедлительно обратиться к медикам.

Заболеть могут и пожилые люди и граждане до 40 лет. У последних чаще всего имеется генетическая предрасположенность.

Причинами развития болезни Альцгеймера может стать чрезмерное употребление сахара, алкоголя, недостаток сна и депрессия. Для того чтобы снизить риск заболевания, нужно заниматься спортом, больше отдыхать и меньше волноваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил отличия между КТ и рентгеном.

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