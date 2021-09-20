Врач объяснил отличия между КТ и рентгеном

Рентгенолог Андрей Бобков рассказал, почему метод компьютерной томографии (КТ) лучше рентгена.

Так, он уверен, что КТ лучше в плане диагностики. Рентген – это 2D изображение, КТ – это объемное 3D изображение. Сейчас при диагностировании ковида отправляют на КТ. Об этом сообщает Sputnik.

Медик отметил, что КТ обладает в десятки раз большей чувствительностью обнаружить ковид, чем рентген. КТ обычно назначают людям, если у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 229 млн 53 тыс. 105 человек. На всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 702 тыс. 475 человек. На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США.