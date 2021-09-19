В мире коронавирусом заражены более 229 млн человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 229 млн 53 тыс. 105 человек.

По данным SCMP на воскресенье, 19 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 702 тыс. 475 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 866 тыс. 805 человек, на втором месте Индия — 33 млн 448 тыс. 163, затем идет Бразилия 21 млн 230 тыс. 325 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 274 тыс. 928 человека, умер 198 тыс. 218 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ.