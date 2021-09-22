В Ленобласти ковидом заболел еще 221 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 221 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 67 325 случаев ковида. При этом выздоровели 51 781 пациент, в том числе 93 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, который подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 449.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 521 случай. Лидером стала Москва — 1 991 случаев. На третьем месте Московская область — 986.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в три раза выросло число госпитализаций с коронавирусом в Покровскую больницу.