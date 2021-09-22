В Самарской области ужесточаются меры против COVID

Правительство Самарской области решило, что необходимо ужесточить ограничительные меры, чтобы противостоять новой коронавирусной инфекции. Стеснения коснутся и общепита региона.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства области.

Так, в регионе будут введены новые ограничения по плановым госпитализациям и консультациям узких специалистов. Кроме этого, ущемления ограничат работу организаций общественного питания.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предложил временно приостановить консультации узких специалистов и плановых госпитализаций. Однако в пресс-службе заверили, что исключения составят пациенты онкологического и сердечно-сосудистого профилей, а также некоторых других категорий. О последнем станет известно позднее из приказа областного Минздрава.

Кроме того, работа ресторанов, кафе и других подобных организаций будет ограничена с 21:00 до 06:00. Помимо этого, им разрешается работать при заполняемости залов до 50%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия думает над продлением ограничений на въезд до конца 2021 года.