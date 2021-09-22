Ревность: муж 10 раз ударил жену ножом и скинул с балкона на Коломяжском

В Приморском районе Петербурга произошло жестокое убийство молодой женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 сентября в полицию сообщили, что по Коломяжскому проспекту у дома №15 корпуса 2 с балкона упала девушка.

Правоохранители установили, что мертва 25-летняя женщина. Выяснилось, что во всем виноват 24-летний супруг погибшей. На почве ревности он ударил жену не менее 10 раз ножом в шею и голову, а затем выбросил труп с общего балкона на 13 этаже. С места преступления гражданин скрылся.

Однако через час ревнивый муж все же сам обратился в дежурную часть. Она признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли убийство Пушкина и Гончаровой.