Ревность: муж 10 раз ударил жену ножом и скинул с балкона на Коломяжском

Ревность: муж 10 раз ударил жену ножом и скинул с балкона на Коломяжском
Мужчина сбросил тело жены с балкона по Коломяжскому проспекту. Фото: "Яндекс карты"

В Приморском районе Петербурга произошло жестокое убийство молодой женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 сентября в полицию сообщили, что по Коломяжскому проспекту у дома №15 корпуса 2 с балкона упала девушка.

Правоохранители установили, что мертва 25-летняя женщина. Выяснилось, что во всем виноват 24-летний супруг погибшей. На почве ревности он ударил жену не менее 10 раз ножом в шею и голову, а затем выбросил труп с общего балкона на 13 этаже. С места преступления гражданин скрылся.

Однако через час ревнивый муж все же сам обратился в дежурную часть. Она признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли убийство Пушкина и Гончаровой.

коломяжский проспект новости СПб происшествие убийство


 

Новости партнеров
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузову застукали на отдыхе с Лазаревым
Ревность: муж 10 раз ударил жену ножом и скинул с балкона на Коломяжском
Движение по фиолетовой ветке в Петербурге восстановлено
За год в Петербурге матери оставили в родильных домах 130 детей
«Рядом школа и садик»: петербуржцы пожаловались на падающие ...
На фиолетовой ветке поломка: поезда идут от «Шушар» до ...
В среду в Петербурге прогнозируют потепление до +12 градусов
В Петербурге запретили останавливать работы по благоустройству территории